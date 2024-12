Ilrestodelcarlino.it - Ippoliti e Bartoccetti ai saluti, l’abbraccio della procura

È arrivato il momentopensione per Simonettae Pierluigi, entrambi alla polizia giudiziariadi Macerata., sostituto commissario, di Treia, andrà in pensione dal primo gennaio, mentre, sostitutotore coordinatore, originario di Camerino, è in pensione da agosto, dopo aver prestato servizio in polizia, rispettivamente, per 38 anni e per 40 anni. Ieri in tribunale a Macerata una grande festa per questo importante traguardo, circondati dai colleghi e da tutte le persone con le quali hanno lavorato ogni giorno, fianco a fianco. Anche iltore Giovanni Fabrizio Narbone li ha voluti salutare, sottolineando le grandi doti professionali che entrambi hanno dimostrato nel corsoloro carriera. c. m.