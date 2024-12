Lapresse.it - Incidenti stradali, auto si ribalta a Velletri: morto 24enne

Leggi su Lapresse.it

Un ragazzo di 24 anni èla notte scorsa in un incidente stradale avvenuto in via dei Cinque Archi, a, in provincia di Roma. Altri tre giovani che viaggiavano insono rimasti feriti, e sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. L’ha concluso la sua corsandosi.