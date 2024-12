Quicomo.it - Incidente ferroviario vicino a Lugano: è deragliato un Tilo

Poco prima delle 12 di oggi, un convoglioin territorio di Sigirino. Secondo le prime ricostruzioni, il treno, che in quel momento era vuoto, è uscito dai binari per cause che saranno chiarite dall’inchiesta condotta dalla polizia cantonale.Nessun ferito, ma danni ingenti.