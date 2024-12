Ilgiorno.it - Incendio in Valvarrone, bruciano i boschi del lago di Como: in azione anche l'elicottero

(Lecco) – A fuoco le montagne deldi. Un vastoè divampato in, a monte deldi. L'sta divorando ettari di bosco. Il rogo è stato innescato molto probabilmente da un falò sfuggito dal controllo di chi lo ha acceso per ripulire il proprio terreno. Le fiamme, sospinte dal vento, si sono propagante rapidamente. Per circoscrivere l'sono in campo una ventina di vigili del fuoco di cinque squadre del distaccamento di volontari di Bellano e di Valmadrera, con mezzi appositamente equipaggiati per l'antvo, oltre che con autobotti e autopompe serbatoio. Sono stati mobilitati pure i volontari dell'Antdella Comunità montana. I soccorritori stanno operando direttamente da terra. Nonostante il forte vento in quota, un pilota del servizio di antregionale sta effettuando la spola inper attaccare il fronte delle fiamme dal cielo, rovesciando sul fuoco carichi d'acqua.