Cesenatoday.it - In Pediatria supereroi, calciatori, Babbo Natale e il comandante della Polizia locale: tanti giochi donati

Leggi su Cesenatoday.it

Con l’arrivo delsi moltiplicano le iniziative solidali per portare un sorriso e momenti di gioia ai bambini che devono trascorre le festività in ospedale. E in questi giorni i piccoli degentidel Bufalini hanno ricevuto nuove visite speciali edoni.Una.