In A1 con un chilo di cocaina e denaro contante nascosti nel vano motori

Arezzo, 20 dicembre 2024 – Nel pomeriggio di ieri una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle, in servizio di vigilanza stradale sull’Autostrada del Sole, ha deciso di procedere al controllo di una Ford Fiesta. A bordo solo il conducente, di 44 anni originario dell’Albania, in viaggio verso nord. Da subito l’uomo, in possesso di regolare permesso di soggiorno, è apparso poco tranquillo e gli Agenti hanno pensato che avesse qualcosa da nascondere, ma la macchina, di proprietà del conducente, non risultava rubata o da ricercare ed era completamente vuota: all’interno nessuna borsa, nessun pacco, nessun oggetto. Da un controllo effettuato interrogando la banca dati delle forze di polizia sono emersi a carico dell’uomo numerosi precedenti anche per reati inerenti gli stupefacenti, elemento che, unito all’eccessivo nervosismo dimostrato, ha indotto gli Agenti ad accompagnare la persona in caserma per un controllo più approfondito.