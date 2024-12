Quotidiano.net - Il Villaggio delle Meraviglie. Santa Claus protagonista

I giardini milanesi Indro Montanelli di Porta Venezia ospitano il, con accesso gratuito, sino al 6 gennaio. L’iniziativa è ideata e organizzata da Sceniko Events, con la direzione artistica di Ambra Orfei e con il Patrocinio del Comune di Milano Momenti ludici per bambini ed adulti con la casetta di Babbo Natale, le animazione degli Elfi, le giostre natalizie, il mercatino degli Elfi Golosi, la ReginaNevi e il ritorno di Geronimo Stilton. Non manca la pista di pattinaggio da oltre 1000 mq. Tra le novità di quest’anno, Renny, la mascotte renna del, l’Elfo Grinch, i Xmas Lab settimanali, laboratori creativi dedicati al Natale, l’ufficio postale di Babbo Natale. In calendario la giornata dedicata agli amici a quattro zampe. Attenzione alla sostenibilità ambientale, all’interno del parco, con l’utilizzo dei bicchieri e posate monouso realizzate in materiale biocompostabile.