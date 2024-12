Il topo anfibio il pesce blob la salamandra arborea e lo scoiattolo nano | gli animali più strani scoperti nella foresta peruviana

Leggi su Open.online

Sono 27 le nuove speciescoperte in una «emozionante» spedizione in Perù in cui i ricercatori hanno esplorato la regione dell’Alto Mayo, minacciata dalla dezione e dalla sempre maggiore densità abitativa umana. Il viaggio ha avuto luogo tra giugno e luglio 2022 ha coinvolto 13 scienziati a cui si sono aggiunti i tecnici e alcuni membri delle popolazioni indigene locali. Alcunitra quelli catalogati sono piuttosto insoliti: c’è un roditore, undalla testa molle e uno. Oltre a loro ci sono due mammiferi, otto pesci, dieci farfalle e tre anfibi. Mentre altre 48 specie devono ancora essere catalogate e potrebbero sommarsi a quelle appena scoperte. ll«scioccante»La scoperta delè stata «scioccante ed emozionante», ha raccontato a Reuters Trond Larsen, direttore della biodiversità e della scienza degli ecosistemi presso il Moore Centre for Science dell’organizzazione Conservation International.