Ravennatoday.it - Il Ravenna si veste da Babbo Natale e aiuta gli alluvionati di Traversara

Leggi su Ravennatoday.it

In occasione della partita di domenica ilFootball Club scenderà in campo contro il Progresso con una divisa speciale: una Santa Claus Limited Edition. La maglia, i pantaloncini e i calzettoni riprodurranno il classico look di, con dettagli come la cintura nero-oro e il.