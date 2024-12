Donnapop.it - Il padre di Belen sta ancora male, Cecilia è preoccupata: il post spaventa i fan delle Rodriguez

Leggi su Donnapop.it

Come sta oggi ildidopo l’incidente? Anche la sorellaper papà Gustavo: ecco cosa succede.Come sappiamo, ildi, è stato coinvolto in un terribile incidente a Gallarate; un incendio è divampato provocandogliustioni di secondo grado su viso e braccia. La dinamica si è verificata poco dopo le 10:00 di giovedì 5 dicembre.Gustavosi trovava all’interno di un capannone usato come deposito e improvvisamente un incendio è divampato. Per fortuna, nonostante tutto, ildiè riuscito a lasciare l’edificio dopo pochi minuti. Secondo alcuni testimoni, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi sarebbe uscito dal capannone con braccia e testa completamente in fiamme.I soccorsi sono arrivati nell’immediato e hanno trasportato velocemente ildiall’ospedale Sant’Antonio Abate, di Gallarate.