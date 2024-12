Ilfoglio.it - Il Natale di Zaia, tra scadenze e autonomia. “Il mio Veneto non finirà come il Gattopardo”

Leggi su Ilfoglio.it

C’è il buffet, c’è pure il coro. Ma il vero spettacolo dilo offre il paròn di casa. “Cari giornalisti, sietela Panda: se non ci foste bisognerebbe inventarvi. Domande? Potete anche no. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti