Il Napoli e non solo la questione del contratto di Kvara

Il: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Khvichatskhelia sta cercando ora dopo ora, giorno dopo giorno, di recuperare al meglio. Il georgiano di casasta cercando di esserci il prima possibile perché vuole aiutare la formazione di Antonio Conte in un’altra stagione da sogno. Lo stop per infortunio non ha fermato la formazione azzurra che con David Neres ha trovato un altro grandissimo interprete per l’attacco del tecnico salentino. Presto per dire che le gerarchie siano ufficialmente stravolte, ma è chiaro che adessonon possa alzare il piede dall’acceleratore e che debba rendere sempre al top per non perdere il posto. Anche per questo, cercherà di forzare i tempi del pronto recupero.Ilverso il sì Dalla fumata bianca, a quella nera, adesso si è nuovamente passati a una fiducia fortissima verso il rinnovo del calciatore ex Dinamo Batumi con la formazione azzurra.