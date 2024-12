Liberoquotidiano.it - Il Milan batte il Verona ma Fonseca non ride: Reijnders gol, Leao ko

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il solitodi Paulo: luci e ombre, spunti di speranza e altri di depressione. I rossoneri battono 1-0 l'Hellasal Bentegodi con un gran gol di, ma perdono Rafa. Al minuto 31 del primo tempo il portoghese si ferma per un problema muscolare. Cambio obbligato, al suo posto entra Theo Hernandez, il senatore "sotto accusa" di queste settimane, con il giovane Jimenez, ancora una volta il migliore tra i rossoneri come nel deludente pareggio interno contro il Genoa, che sale a centrocampo. Per il numero 10 del Diavolo si tratta di un risentimento al flessore della gamba sinistra. Ancora da definire l'entità dell'infortunio, ma a inizio gennaio c'è la Supercoppa in Arabia. Non una buona notizia.alla fine deve ringraziare il duo di centrocampo Fofana-