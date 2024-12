Unlimitednews.it - Il Consiglio Europeo resta al fianco dell’Ucraina

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nessun rallentamento nel sostegno militare ed economico all’Ucraina. Questo l’esito dell’ultimodel 2024 che si è svolto a Bruxelles. I capi di Stati di Governo dell’Unione hanno ribadito il sostegno alle nuove sanzioni contro la Russia e invitato i Paesi a intensificare la fornitura di sistemi di difesa aerea, munizioni e missili, a Kiev. Confermati anche gli impegni sul piano finanziario, con oltre 30 miliardi divisi in varie iniziative di sostegno, anche nell’ottica della conferenza per la ricostruzione, in programma in Italia a luglio 2025.sat/gslUnlimited News - Notizie dal mondo