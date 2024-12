Agi.it - Il Comune brianzolo che cerca 'Umarell' per i propri cantieri

AGI -siper controllare ia Villasanta, in Brianza. L'annuncio pubblicato su social dal sindaco Lorenzo Galli ha fatto sorridere molti perché in un certo senso 'istituzionalizza' la figura del meticoloso pensionato con le mani dietro la schiena un po' curva e lo sguardo pungente che, con spirito critico, osserva lo stato delle opere in costruzione. Ma l'idea, spiega all'AGI Galli, nasce da un'esigenza tremendamente pratica. "Nei nostri uffici tecnici ci sono cinque persone, ce ne dovrebbero essere almeno il doppio ma in una zona come la nostra, ricca di aziende, chi ha le competenze che ci servirebbero va a lavorare nel privato visti gli stipendi nel pubblico. Villasanta però ha una dote preziosa: qui ci sono 69 associazioni di volontariato per 14mila abitanti". E molti dei cittadini impegnati sonoo i pensionati.