Il collega cha ha investito e ucciso il portuale di Genova | Colpo di sonno per iperlavoro il giorno prima avevo fumato una canna

“Ero stanco, ho avuto undia causa dell’”. Questa la tesi dell’operaio46enne alla guida della ralla che all’alba del 18 dicembre hailGianni Battista Macciò, 54 anni, al terminal Psa del porto di.L’addetto, ora indagato per omicidioso dalla Procura genovese, ha affidato la ricostruzione al suo avvocato Paolo Scovazzi. “Sono distrutto per quello che è successo”, ha detto, sottolineando che Macciò per lui era “come un fratello”.L’operaio è risultato negativo al test dell’alcol, mentre quello tossicologico ha rilevato una positività allabis, escludendo tuttavia lo stato di alterazione: “Hounauno o due giornidell’incidente”, ha ammesso il 46enne. “Ma solo perché non riuscivo a dormire”.Macciò stava controllando un container quando è statodalla ralla guidata dal, che lo ha schiacciato contro lo stesso container.