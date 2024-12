Messinatoday.it - I lavori per il raddoppio e la fila di camion in attesa di accedere al cantiere, pericolo sulla Statale 114

Leggi su Messinatoday.it

Il rischio incidenti è dietro l'angolo se non si interviene. Parliamo della114, tra Giampilieri e Capo Scaletta. In alcune ore del giorno l'area si trasforma in un vero e proprio centro di stoccaggio per idiretti alper ilferroviario Messina-Catania. Diversi.