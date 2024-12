Ilrestodelcarlino.it - I Gentleman’s ricordano Corsini

Nei giorni scorsi, iPesaro, hanno ricordato il compianto socio e anche Vice Presidente Bruno, disputando una partita tra i soci del Club. Le due formazioni: i "Bianchi" con Amato in porta, Pazzaglini, Montalbini, Carnaroli, Luminati, Massanelli; Nardi, Lugnoli, Pascucci, Parisi, Morri, De Santi, Foglietta; i "Rossi" con Carmelo tra i pali, Alessandrini, Dolci, Azzolini, Dini, Muratori, Bernabucci, Mazzoli, Lorenzi, Misirolli, Gori, Guiducci, Ercolani, Bellino, Dolino. Arbitro dell’incontro il socio Tarini. Presenti il presidente Sandro Pezzolesi e il segretario Adriano Marfoglia. Per la cronaca l’incontro è finito con la vittoria per 4-3 dei rossi. Reti per i rossi: due Gori, una di Muratori e un autogol. Per i bianchi Lugnoli, Montalbini e un autogol. A fine partita come di consuetudine, si è fatto il terzo tempo con aperitivo per tutti.