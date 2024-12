Palermotoday.it - I 15 operai dell'Immobiliare Strasburgo ottengono la qualifica superiore e un aumento nello stipendio

Leggi su Palermotoday.it

: i 15che lavorano per l’azienda confiscata alla mafia, sequestrata nel 1993 a Vincenzo Piazza, uno dei più grossi sequestri mai realizzati in Italia, otterranno il riconoscimentoe undi un centinaio di euro lordi in busta paga. E’.