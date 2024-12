Infobetting.com - Holstein Kiel-Augsburg (sabato 21 dicembre 2024 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Cinque punti in 14 gare è il magrissimo bottino dell’in campionato, e un penultimo posto a -6 dalla zona salvezza certifica tutte le difficoltà della squadra di Rapp che affronta oggi in casa l’di Thorup. Per gli Storchen grossi problemi soprattutto offensivi, con la squadra che segna una media ci 1 gol a partita (solo St. Pauli e Bochum .InfoBetting: Scommesse Sportive e