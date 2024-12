Ilfattoquotidiano.it - Hervè Falciani tornato libero su disposizione del ministero della Giustizia, era stato arrestato a Milano

È ridue giorni fa, dopo esserearrelo scorso 7 dicembre in esecuzione di un mandato d’arresto internazionale emesso dalle autorità svizzere,, l’ex informatico italofrancesefiliale di Ginevrabanca britannica Hsbc, da cui aveva sottratto i dati di 130mila correntisti consegnandoli alle procure di mezza Europa. Due giorni fa, nel pomeriggio, la quinta Corte d’appello ha firmato il provvedimento con cui ha recepito una nota delche ha disposto di non mantenere alcuna misura cautelare nei suoi confronti.erain carcere a San Vittore per una decina di giorni e poi posto ai domiciliari dal giudice Ilaria De Magistris.L’altro ieri è però intervenuta la nota di via Arenula. Come riporta il quotidiano La Stampa nella nota di via Arenula si fa riferimento alla sua nazionalità, oltre che francese, anche italiana e in base alla quale, “ai sensiConvenzione europea, l’Italia ha facoltà di rifiutare l’estradizione dei cittadini”.