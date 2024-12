Quotidiano.net - Grecia e Italia raggiungono un surplus primario, dice il vice presidente della Bce Luis de Guindos

ora hanno un. Proprio quelli che erano i 'soliti sospetti' allora, ora stanno bene, grazie alle misure prese a suo tempo". LoilBcedein un'intervista al quotidiano olandese Telegraaf. "Rispetto al Pil -de- il debito pubblico effettivamente è in media il 10% più alto rispetto a primapandemia. Allo stesso tempo la situazione nei Paesi del Sud che erano in difficoltà 12 anni fa è molto migliorata. Il Portogallo ha undi bilancio, come anche l'Irlanda e Cipro". Il banchiere spagnolo ha ribadito l'appelloBce a un risanamento fiscale "credibile e prudente". Le regole di bilancio "erano state sospese per cinque anni durante la pandemia e la crisi energetica, ma ora abbiamo un nuovo quadro di bilancio ed è importante implementarlo.