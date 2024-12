2anews.it - Gragnano, botti illegali nel garage: arrestati padre e figlio

Leggi su 2anews.it

I due,, sono accusati di aver custodito in undi un’abitazione a, tutto il necessario per confezionare, senza alcuna cautela e in barba ad ogni misura di sicurezza. Ventotto cipolle, 204 “lupi”, un “rendino” e 1.170 cilindri. Materiale esplosivo in grado di sventrare un palazzo. È quello trovato .