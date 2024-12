Lapresse.it - Giubileo, Roma accende le luci di Natale in mezzo ai cantieri

Leggi su Lapresse.it

ha acceso le decorazioni natalizie nell’area commerciale centrale della capitale italiana, tra iche affollano le sue strade in vista del. A causa della costruzione di una nuova stazione della metropolitana in Piazza Venezia, dall’anno scorso il tradizionale albero diche si trovava lì è stato spostato in Piazza Del Popolo. Inon hanno impedito a centinaia di turisti e residenti di godersi le decorazioni a pochi giorni dalle feste durante gli acquisti per i regali di. Tra le zone addobbate della città ci sono le centralissime Via del Corso e Via dei Condotti, Piazza di Spagna con gli addobbi natalizi forniti dalla maison di lusso Bulgari e Piazza San Pietro in Vaticano, dove un albero dialto più di 30 metri e un presepe adornano la piazza.