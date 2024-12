Gisèle Pelicot il grazie di Macron | Hai ispirato la Francia e il mondo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Emmanuelringraziaper la battaglia combattuta a nome di tutte le donne dopo le 51 condanne nel processo per gli stupri subiti. Colpevole anche l'ex marito della donna, condannato a 20 anni di carcere. "Pélicot. Per queste parole di giustizia in nome delle quali hai affrontato la prova a .