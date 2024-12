Europa.today.it - Giovanni Terzi: "Mariotto? Mai avuto simpatia per lui. È una persona in difficoltà, forse problemi di lavoro, economici"

Leggi su Europa.today.it

non usa mezzi termini per dire ciò che pensa di Guillermo, il giudice di Ballando con le Stelle che anche a lui ha rivolto commenti che lo hanno "ferito". In queste settimaneè stato al centro di un vorticoso caso mediatico: prima l'abbandono della diretta, poi.