Gioielli borse e orologi di lusso tutti rubati | a Milano il covo della banda di razziatori di appartamento

– In undi Abbiategrasso () decine di oggetti, due radio e i telefoni per tenersi in contatto. Si trova nel Milanese uno dei covi di unadedita ai furti insgominata dalla polizia di Padova. Stando a quanto ricostruito il gruppo avrebbe messo a segno circa una cinquantina di furti colpendo in Lombardia ma anche nella vicina Emilia Romagna e in Veneto. Il presunto capo, composta da uomini di origini albanesi, è stato fermato mentre due complici sono riusciti a scappare. La polizia padovana – in collaborazione con i colleghiSquadra Mobile die di Bergamo – ha recuperato nelle loro basi logistiche numerosi beni di valoretradi pregio,e accessori, abbigliamento griffato per un valore di oltre mezzo milione di euro.