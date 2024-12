Terzotemponapoli.com - Genoa, Vieira: “Napoli? Giocheremo contro una squadra cerca di vincere il campionato”

Leggi su Terzotemponapoli.com

su Balotelli: “Ha avuto un po’ di febbre, non si è allenato due giorni fa però ha fatto gli ultimi due giorni di allenamento ed è a posto per la gara col”Patrick, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, in vista del matchilin programma sabato 21 dicembre. Queste le sue paroleha avuto modo di conoscere il nuovo proprietario?“Lo abbiamo incontrato stamattina. E’ stata una giornata importante per la società. Questo porterà stabilità ed è una cosa molto positiva per tutti i tifosi dele per tutti quelli che lavorano per la società”aveva avuto garanzie per il futuro e per il mercato?“La garanzia è di avere il direttore e Blazquez che restano nella società. La stabilità è una cosa importante per una società.