Lapresse.it - Gdf, Giorgetti a Lampedusa per auguri a contingente Fiamme Gialle

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) Il ministro dell’economia e delle Finanze Giancarloha visitato ildelleper i tradizionalidi Natale che fa personalmente ogni anno in luoghi particolarmente impegnativi o disagiati. “Sono contento di essere qui per trascorrere qualche ora con voi. Voglio fare glia voi e alle vostre famiglie che sono lontane e che certamente vi mancheranno ancor più in questi giorni. Svolgete una missione, prima ancora che un lavoro, importante e delicata in una zona non facile. Per questo vi serve quella dote particolare che è l’equilibrio, insieme alla professionalità e alla preparazione che vi contraddistingue”. Le unità Gdf asono impegnate, oltre che nelle attività di contrasto all’evasione fiscale, anche della gestione e controllo, insieme con le altre istituzioni, degli sbarchi irregolari degli immigrati.