Furti in case del Nord Italia, sgominata banda che ha messo a segno oltre 50 colpi

L’OPERAZIONE. La polizia ha individuato unadi albanesi che in poche settimane ha compiuto 50in appartamento tra il Veneto, la Lombardia e l’Emilia Romagna. In campo anche la squadra mobile di Bergamo, uno dei capoche è fuggito all’arresto era in Bergamasca.