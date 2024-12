Torinotoday.it - Forti raffiche di vento nel Canavese: alberi sradicati, vigili del fuoco all'opera

Leggi su Torinotoday.it

Dalla serata di ieri, giovedì 19 dicembre 2024,distanno creando disagi nel, come dimostrano anche queste immagini. Idelsono intervenuti in diversi Comuni perpericolanti e pali della luce piegati. A Ivrea, via Jervis è stata chiusa al.