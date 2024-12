Quotidiano.net - Forti attacchi a Kiev, missili balistici e droni kamikaze sulla capitale ucraina: almeno un morto e feriti

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 dicembre 2024 –esplosioni questa mattina nel centro dicinque ilanciati dalla Russia contro la. Colpito soprattutto il quartiere Golosivski,une persone ferite. Prima del raid, laera stata attaccata da un numero imprecisato di. Una nuvola di fumo densocittà. L'attacco segue di poche ore il lungo discorso di Vladimir Putin, nel quale il presidente russo ha respinto l'idea di una tregua inche, ha detto, favorirebbe gli avversari. Ultime notizie in diretta Ukrainian military members of the 114 brigade walk during a scouting mission by the Oskil River near the frontline, in Kupiansk, Kharkiv region on December 15, 2024, amid the Russian invasion of Ukraine. The Oskil river, which winds into Ukraine's Kharkiv region from Russia, is swept by icy winds and surrounded by expansive snow-blanketed fields dotted with Ukrainian bunkers and zig-zagging trenches.