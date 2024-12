Fondi per aumento stipendi docenti e ATA e carta docente anche ai precari più posti per assunzioni sostegno e non solo Tutte le misure per la scuola previste dalla Manovra 2025

Leggi su Orizzontescuola.it

L'aula della Camera ha votato la fiducia allacon 211 sì e 117 no. In serata arriverà il via libera definitivo da parte di Montecitorio alla Legge di Bilancio. Poi dopo Natale il passaggio al Senato per l'approvazione definitiva e l'entrata in vigore dei vari provvedimenti. Il testo introduce una serie divolte a rafforzare il sistema scolastico. Ecco una scheda di riepilogo con tutti i dettagli. L'articolopere ATA eai, piùpere nonleper la