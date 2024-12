Salernotoday.it - Fondazione EBRIS: si discute di “Armonia della vita” con Fasano, Amendola e Della Piana

Leggi su Salernotoday.it

Ladà il benvenuto al nuovo anno con l’edizione 2024 dell’appuntamento annuale Happy New, in programma il 21 dicembre alle ore 17:30 presso la sedein via Salvatore De Renzi 50, a Salerno. Il tema scelto per questa edizione, “-.