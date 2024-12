Trentotoday.it - Finestrini e specchietti in frantumi: auto prese di mira nel quartiere

Leggi su Trentotoday.it

Dopo quanto accaduto in stazione a Trento, continua il “periodaccio” per lein sosta in città. Proprio come accaduto a Rovereto, pure nel capoluogo alcuni mezzi sono stati presi dida azioni vandaliche in quel della Bolghera.I fatti risalgono alle scorse ore, quando sono stati.