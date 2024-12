Quotidiano.net - Festa al circolo Arci con la foto del killer del manager di New York

grande venerdì 20 dicembre. Torna ladove i miliardari non dovrebbero esistere (e neanche le compagnie di assicurazione sanitarie parassite)". A corredo del testo unadi Luigi Mangione, poi rimossa e rimpiazzata con la storica immagine di Ernesto "Che" Guevara. IlPost di Parma ha scelto di pubblicizzare così, sul proprio profilo Instagram, la serata del venerdì sera per i soci. Dopo la pubblicazione della notizia sul sito di Repubblica e una serie di polemiche, il cambio di rotta. Il 26enne italo-americano Luigi Mangione si trova in carcere, arrestato con l’accusa di aver ucciso Brian Thompson, ceo del colosso statunitense UnitedHealthcare, ottava azienda al mondo per fatturato specializzata nel campo delle assicurazioni sanitarie private. L’assassinio avvenuto a Manhattan ha aperto dibattiti in ogni parte del mondo e nel giro di pochi giorni è diventato virale l’hashtag #FreeLuigi, riferito a Mangione: presuntoper la giustizia americana, eroe per alcuni.