.com - Femminicidio di Martina Scialdone: ergastolo all’ex fidanzato Costantino Bonaiuti

Leggi su .com

La corte d'Assise di Roma ha condannato all', l'ingegnere di 61 anni che ha sparato e ucciso, la sua ex fidanzata, fuori da un ristorante in via Amelia, nel quartiere TuscolanoL'articolodiproviene da Firenze Post.