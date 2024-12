Sport.quotidiano.net - Fei World Cup. De Luca e Turturiello alla conquista di Londra

Novità Fise nell’equitazione di casa nostra, e sullo sfondo i grandi eventi internazionali: questo il menù del fine settimana. La Federazione (2000 circoli affiliati e 156 mila tesserati) ha informato che il portale Fise, dopo 20 anni di attività, sarà aggiornato per meglio "reggere il carico" (non solo del tesseramento) e ha aggiornato i costi delle quote annuali -aggregazioni e affiliazioni dei centri ippici, rinnovo iscrizioni, eccetera- che nel 2025 risulteranno più care. Tali costi erano immutati da quasi otto anni e in prospettiva c’è anche la correlazione con la vendita, da parte del Coni, degli edifici di sua proprietà, cosicché i Comitati regionali delle Federazioni, anche della Fise, in futuro dovranno pagare l’affitto. Da più parti si sono levate critiche perché gli aumenti delle quote sarebbero eccessivi, col rischio che chi non fa attività sportiva lasci la Fise per passare ad altri Enti.