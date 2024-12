Fedez preoccupazione dopo la sua apparizione a Sarà Sanremo

Leggi su Dailynews24.it

è uno dei trenta concorrenti in gara di “” 2025.l’annuncio di qualche settimana fa, della lista dei cantanti che parteciperanno a quest’edizione condotta da Carlo Conti, Mercoledì sera è andato in onda ““. Durante la puntata, il cui scopo è presentare il cantante con la relativa canzone in gara,è .L'articolola suaa “