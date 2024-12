Imiglioridififa.com - FC 25 SBC, Tutte le Sfide Jolly Invernali

Ecco una guida completa dedicata alle SBC “” disponibili in Ultimate Team su EA FC 25 contestualmente alla promo Winter Wildcards. Qui teniamo conto dile SBC che regalano dei pacchetti non scambiabili. Lesono ordinate dalla più recente alla prima rilasciata.Sfida: 1Ripetibile: NOScadenza: 23 dicembrePremio: 1x Premium Gold Pack Non scambiab. 442Gioc. Campionato uguale: min 5Gioc. Club uguale: max 2Oro: Min. 5 ogg. giocatoreRari: Min. 11 ogg. giocatoreValutazione squadra: min 70Intesa totale: min 31ORDINA ora la nuova playstation pro su amazonRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.