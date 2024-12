Thesocialpost.it - Famiglia sterminata dal monossido, come sono morti Margarida, Matteo e il figlio Elio: la sorellina nella camera iperbarica ancora in pericolo di vita

I vigili del fuoco, accompagnati dalle squadre specializzate Nbcr,giunti sul luogo attorno alle 14. Una volta aperta la porta dell’abitazione, la scena è stata straziante: l’uomo e i due bambini erano sul divano, mentre la donna si trovava a terra a poca distanza, probabilmente colta da un malore mentre si muoveva. Secondo le prime ipotesi, la tragedia si sarebbe consumata la sera precedente, senza che nessuno si accorgesse di nulla.Le quattro personestate immediatamente portate all’esterno, dove i sanitari hanno tentato disperatamente di rianimarli. Purtroppo, per tre di loro non c’è stato nulla da fare. La bambina, invece, è stata rianimata sul posto e trasportata d’urgenza in ospedale.Oltre ai soccorritori, sul postointervenuti la polizia, compresa la scientifica, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale per regolare la viabilità.