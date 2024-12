Ex cinema Metropolitan di Roma non sarà riconvertito Bonaccorsi | Bene decisione Tar Lazio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'exnon: il Tar delha respinto il ricorso della società Dm Europa Srl, proprietaria del, confermando ladella Regionecontro l’approvazione dell’accordo di programma per la completa riconversione funzionale dell’exa spazio commerciale. Lo storicodi Via del Corso non potrà essere .