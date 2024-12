Erg acquisisce parco eolico da 432 MW in Scozia per 60 milioni di sterline

Quotidiano.net - Erg acquisisce parco eolico da 43,2 MW in Scozia per 60 milioni di sterline

Erg rileva unda 43,2 Mw inriconoscendo un valore d'impresa di 60di(72,4di euro). Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il perfezionamento dell'accordo di compravendita sottoscritto con l'operatore BayWa Re è previsto entro la fine del prossimo mese di gennaio. Ilsi trova nel South Lanarkshire, è entrato in esercizio nel corso del 4/o trimestre, è costituito da 9 turbine da 4,8 MW l'una e beneficia di un 'Contract for Difference' (CfD) di 15 anni aggiudicato nell'asta 'Ar4', schema operativo previsto nel Regno Unito per sostenere la produzione di energia a bassa emissione di anidride carbonica. La produzione annua delè stimata in circa 120 GWh, corrispondenti a 46mila tonnellate di emissioni di CO2 evitate ogni anno, ed è in grado di soddisfare il fabbisogno di oltre 28mila famiglie.