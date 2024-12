Laverita.info - Erdogan può giocarsi la carta siriana per spingere il Cremlino a negoziare

Ankara punta a ritagliarsi un ruolo chiave nelle trattative per la pace inviando truppe in Ucraina. E facendo leva sulle basi russe in Siria come pedina di scambio con lo zar.