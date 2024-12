Ilgiornaleditalia.it - Enrico Letta rassegna le dimissioni da parlamentare, l’ex premier nominato decano all’Università di Madrid, il suo posto a Filippin (Pd)

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

lascia con il sì della Camera per un incarico accademico a, Rosannasubentra come nuova deputata del Partito Democratico, ex presidente del Consiglio e figura di spicco del Partito Democratico, ha deciso dire leper il suo seggio a