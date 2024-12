Sbircialanotizia.it - Efe Bal: “Voglio smettere di fare la prostituta per diventare youtuber”

Leggi su Sbircialanotizia.it

"L'unica cosa che mi dispiace è che, se non lavoro, se non faccio sesso con i clienti, non trom.. proprio" "La vera notizia? Sto cercando di lasciare il lavoro diper.". Così Efe Bal, la escort transessuale turca che danni vive ed esercita la sua professione a Milano, svela all'Adnkronos le sue .