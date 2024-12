Sbircialanotizia.it - Edoardo Pesce: “Il mio sogno? Un Rugantino versione ‘La La Land'”

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'attore romano si racconta all'Adnkronos in occasione del suo spettacolo 'Scanzonato', in scena al Teatro Garbatella il 3 e 4 gennaio Unrivisitato per la tv in stile 'La La' ma con i costumi alla 'Peaky Blinders'. E' ilnel cassetto di. L'attore romano, ospite dell'Adnkronos anche con uno speciale .