Ecco il volto di Putin quando viene sfidato dal giornalista Usa | Lei sta perdendo e ha fatto strage di russi… video

“Lei ha fallito, oggi è un leader più debole rispetto a Trump”. Vladimir, nella sua conferenza di fine anno, deve fare i conti con la domanda di Keir Simmons,Usa di Nbc News, che in un quadro di quesiti-assist al presidente russo non esita a costringeresulla difensiva. “Lei ha fallito gli obiettivi della sua operazione speciale in Ucraina, sono morti centinaia di migliaia di russi, in Siria il suo alleato è caduto.incontrerà il presidente eletto Trump, lei sarà il leader più debole al tavolo. Come farà a proporre compromessi?”, chiede il corrispondente.si irrigidisce, il suotradisce la sorpresa per quella domanda, forse l’unica, così pesante, provocatoria quasi, in quel contesto. Ma in pochi istanti il leader russo si fa vitreo, accenna a una smorfia, un sorriso ironico e risponde in maniera tagliente: “Io sono più debole? Lo sperano quelli che pagano lei.