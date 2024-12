Perugiatoday.it - Eccellenze umbre, l’ateneo perugino vola a San Diego per illustrare gli ottimi risultati del centro trapianti

Il 66esimo congresso della Società Americana di Ematologia - American Society of Hematology tenutosi recentemente San, ha ospitato, per il congresso “Prevenzione della recidiva leucemica dopo il trapianto di midollo”, Antonio Pierini, professore associato in servizio presso la Struttura.