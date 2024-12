Milanotoday.it - È Natale anche per i netturbini: come cambia la raccolta dei rifiuti a Milano

Leggi su Milanotoday.it

non verràl’immondizia nelle giornata di(25 dicembre) e Capodanno. I servizi,comunicato da Amsa in una nota, saranno sospesi i servizi didifferenziata, ad eccezione delladell’umido per le grandi utenze con servizio notturno garantita, dove.